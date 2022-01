Statistikken peker mot sterkt børsår i 2022

2021 var et knallsterkt år for aksjer i Norge så vel som resten av verden. Oslo Børs steg hele rundt 24 prosent tross pandeminedstenging, inflasjonspress, shippingkrisen i forbindelse med Ever Given og Evergrande-boligkrisen i Kina, for å nevne noe.

En oversikt Finansavisen har hentet ut over Oslo Børs' utvikling i år etter en oppgang på minst 20 prosent, viser imidlertid at den positive trenden ofte fortsetter.

Stolpene i grafen viser år som etterfølger en oppgang på minst 20 prosent på Oslo Børs. Gjennomsnittsavkastningen er på hele 17,2 prosent, og 1998 er det eneste året siden 1995 med nedgang etter et sterkt børsår.

Lav sjanse for resesjon

Samme trend har vist seg i USA. Keith Lerner, investeringsdirektør i Truist, har funnet at S&P 500 har gitt 25 prosent avkastning eller mer 18 ganger siden 1950. Hele 82 prosent av årene som følger har indeksen steget og gitt snittavkastning på 14 prosent.

– To av de tre årene der børsen falt har kommet som følge av resesjoner. Undersøkelsen peker mot at sjansen for en resesjon i nær framtid er lav, sier Lerner.



2022 blir spennende med tanke på hva Federal Reserve gjør med statsrenten og ikke minst støttekjøpene i markedet.

Fed-topp Jerome Powell skisserte i desember planer for å redusere de månedlige støttekjøpene på 120 milliarder dollar – nær 1,1 billioner kroner. Det gjøres for å få bukt med inflasjonen som nå er skyhøy.

Mars har blitt nevnt som en potensiell sluttdato for støttekjøpene som nå har pågått i rundt to år. Fed har også ymtet om tre rentehevinger i 2022.