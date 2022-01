03.01.2022 Oslo Børs legger bak seg et av sine beste år, men på vei inn i et nytt advarer Trygve Hegnar om at alt ikke kan vokse inn i himmelen. Vi prater om spådommene, om det kan bli et kanonår i tank og hvordan Ice sin juridiske hodepine har blitt verre. Vi har også med oss Mattias Sjödin, forvalter av Sverige-fondet til Carnegie Fonder.