Bitcoin og krypto generelt har vært på alles lepper de siste årene. Men til tross for enorme oppturer var det også nær tilsvarende store nedturer for den største kryptovalutaen av dem alle – bitcoin.

Det gjør at hele 57 aksjer på Oslo Børs faktisk gjorde det bedre enn bitcoin i 2021.

Den ene er MPC Container Ships som skjøt opp hele 310 prosent og endte som Oslo Børs' desiderte vinner i 2021. Awilco LNG steg 290 prosent og Jinhui Shipping 263 prosent.

Milevis over bitcoins økning på 44,2 prosent.

På listen finner vi også trauste bankaksjer som Totens Sparebank og SpareBank 1 Helgeland, samt Gaming Innovation Group og Polaris Media.

Fremdeles en habil investering

Bitcoins og kryptovalutaenes volatilitet har vært det som har holdt mange investorer borte fra å legge pengene sine i de digitale myntene. Bitcoin-kursen stupte 33 prosent fra intradagtoppen på 69.000 dollar den 10. november til 46.000 3. januar.

Når det er sagt er mange som er bull på bitcoin, ethereum og de andre store kryptovalutaene.

– Det er nesten den yngre generasjonens alternativ til gull. Det har ingen egenverdi, men det har tillagt verdi, mener Ray Dalio, forvalter og grunnlegger av verdens største hedgefond Bridgewater.

Gina Martin Adams, Bloomberg Intelligence, diskuterer utsiktene for kryptovalutaene i programmet «Balance of Power».

Fjoråret var året der de nye valutaene spiste markedsandeler av de mer etablerte. Bitcoins dominans avtok, og valutaen som er blitt spådd å bli den nye gullstandarden er under press, ifølge Anders Kvamme Jensen i AKJ Group.

– De to store endringene er at ether tar over sammen med altcoins – i hovedsak fordi investorene er interessert i teknologien og mulighetene bak, sier Kvamme Jensen til Finansavisen.



– Den andre er at krypto i 2021 gikk fra noe eksotisk til noe institusjonelle investorer måtte ta standpunkt til. Forvaltere måtte tidligere forsvare at de tok en posisjon i krypto. Nå måtte forvalterne forklare sine eiere hvorfor de ikke var eksponert.

Her kan du se listen over alle aksjene på Oslo Børs som gjorde det bedre enn bitcoin i 2021.