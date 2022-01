Gir opp og betaler gebyr på 766 millioner kroner for ulovlig samarbeid

Konkurransetilsynet har avsluttet saken mot Verisure etter at selskapet har betalt gebyret på 766 millioner kroner for ulovlig samarbeid. Verisure har besluttet å ikke ta saken videre til rettsapparatet, noe som innebærer at saken nå er endelig avsluttet, ifølge en melding fra tilsynet.

Konkurranseklagenemnda ga 25. november 2021 Konkurransetilsynet medhold i at Verisure har brutt konkurranseloven gjennom å ha samarbeidet ulovlig med konkurrenten Sector Alarm.

Nemnda mente samarbeidet utgjorde en formålsovertredelse, og opprettholdt gebyret på 766 millioner kroner.



Verisure er ikke enig i Konkurranseklagenemdas vedtak, men vil ikke bringe saken for rettsapparatet, og dermed er vedtaket rettskraftig.

– Nå når Konkurransetilsynets vedtak er rettskraftig sender det et viktig signal til markedsaktørene om at markedsdeling og informasjonsutveksling utgjør alvorlige brudd på konkurranseloven, noe gebyret i saken også reflekterer, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Verisure og Sector Alarm samarbeidet om å dele markedet mellom seg i perioden 2011 til 2017. Samarbeidet gikk ut på å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder gjennom dørsalg. Begge selskapene begrenset egne dørselgeres adgang til å selge boligalarmer til den andres kunder, og dette har skjedd over hele landet.

Verisure er skuffet

«Vi er svært skuffet over utfallet av vår klage til Konkurranseklagenemnda på Konkurransetilsynets beslutning. Vi er ikke enige i utfallet, og vi understreker at det ikke har vært noen ulovlig avtale mellom Verisure og Sector. Sakens fakta viser fortsatt at det har vært hard konkurranse i markedet mellom de to selskapene i alle salgskanaler i hele perioden som er undersøkt», skriver Verisure i en epost til Finansavisen.

«Vi har imidlertid valgt å ikke anke Konkurransetilsynets vedtak til Lagmannsretten og i stedet betale boten. Dette gjør at vi kan legge en allerede lang prosess bak oss, slik at vi kan fokusere fullt og helt på å levere trygghet til våre kunder; familier og små bedrifter», står det videre.