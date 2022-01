I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:

Siktet for hvitvasking

Advokat Håkon Danielsen i Advokatfirmaet Danielsen & Co er siktet for grov hvitvasking av penger via klientkonto, og får inntil videre ikke jobbe som advokat.

Det var pågripelsen av en klient av hans far og kollega Per Danielsen som satte politiet på sporet av Håkon Danielsen.

Fikk kloa i First Hotels – går på børs

Kristian Lundkvist, Espen Aubert og Pål Mørch har i snart ett år forsøkt å ta franchiseplattformen i First Hotels på børs. Nå er de endelig i mål, etter å ha kjøpt ut Aasmund Haare.

Børsnoteringen gjøres i Stockholm via børsskallet Dome Energy, et svensk oljeselskap som for alle praktiske formål er tømt for drift.

Madrass-startup får inn milliardær som hovedeier

Yuhong Jin Hermansen , shippinginvestor og enke etter Folke Hermansen, satser 16 millioner kroner og blir største aksjonær i helse-startupen Tidewave.

Tidewave har laget en madrass som automatisk vender pasientene mens de sover. Det skal gjøre at færre får liggesår og de ansatte i helsesektoren får lettere arbeid.

Hegnar om Petter Northug

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Petter Northugs opptreden på Tour de Ski-sendingene, med egne merkede luer, hansker, votter, solbriller og bukser.

Vi synes faktisk Petter Northug bør få stille opp i egne klær, nå som han er på hell og blitt journalist. Men TV 2 gjør lurt i å merke programmet med produktplassering. Alle ser det jo, og det er et krav fra myndighetene, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender:

Makro:

KINA-STATUS: Hvordan er aktiviteten i Kinas tjenestesektor? Foto: Bloomberg

Japan: PMI tjenester desember, kl. 01.30

Kina: Caixin PMI tjenester desember, kl. 02.45

Tyskland: Industriordrer november, kl. 08.00

ØMU: PPI november, kl. 11.00

USA: Challenger oppsigelser desember, kl. 13.30

Tyskland: KPI desember, kl. 14.00

USA-UNDERSKUDD: USAs handelsbalanse ventes å vise minus 77,1 milliarder dollar. Foto: Bloomberg

USA: Handelsbalanse november, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Markit PMI sammenstilt desember, kl. 15.45

USA: Industriordrer november, kl. 16.00

USA: ISM tjenester desember, kl. 16.00

Annet:

Norwegian Air Shuttle: Trafikktall desember, kl. 08.00

Scana: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 09.00

BerGenBio: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Atlantic Sapphire: Oppdatering desember, kl. 16.30, webcast kl. 17.00

Kilder: TDN Direkt, Oslo Børs, selskapene