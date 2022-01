Fed: Første renteøkning kan komme i mars

Fed kan begynne å øke renten allerede i møtet de skal ha i mars for å være bedre posisjonert til å kontrollere et inflasjonsnivå man ikke har sett maken til på flere tiår. Det skriver MarketWatch.

Bullard sier at Federal Reserve er nødt til å vise alle at de vil ta grep for å holde inflasjonen lav og stabil og prøve å nå inflasjonsmålet på 2 prosent. Inflasjonen, målt ved Feds konsumprisindeks, steg til 5,7 prosent i november. Bullard er stemmeberettiget medlem av Feds rentekomité i år, som skal ha et nytt møte i mars.

Ved avslutningen av Feds to-dagers møte i desember kunngjorde beslutningstakere at de ville doble nedtrappingsprosessen av det masse obligasjonskjøpsprogrammet som ble innført i kjølvannet av Covid-19 utbruddet. Avgjørelsen ble foretatt med utgangspunkt i forbedringer av arbeidsmarkedet og den høyeste inflasjonen i USA på nesten 40 år.

Rentemarkedet idag reflekterer en stor sannsynlighet for en renteøkning i mars, og også en god sjanse for at sentralbanken hever renten ytterligere i 2022.

Et annet mulig skritt, sa Bullard, ville være at Fed passivt begynner å redusere sin balanse på 8760 milliarder dollar. Feds balanse har omtrent doblet seg siden den startet store kvantitative lettelser i mars 2020 da pandemien brøt ut og brakte økonomien til stillstand. Når Fed kjøper eiendeler, øker pengemengden, noe som legger press på prisene.

Bullard ville likevel ikke diskutere når Fed ville gå inn for å begynne å krympe balansen, bedre kjent som kvantitativ innstramming.