I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:

Henning Solberg truet med søksmål

Henning Solberg ordnet den hardt pressede forretningsmannen Borge Røsen et lån på 30 millioner kroner i Askim & Spydeberg Sparebank.

Så truet han med søksmål for betaling av honorar for å ha skaffet lånet.

Skyr norske tech-favoritter

Teknologiaksjer raser som følge av signaler om raskere renteheving.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea skyr de norske tech-favorittene, men har ett gullkorn.

Spår sterkt fall i hyttesalget

Det ble solgt nesten 15.000 fritidsboliger i fjor. Nå varsler Prognosesenteret sterk nedgang.

Senioranalytiker Carl Christian Mathiesen sier toppen er nådd, og at antallet omsetninger kan bli på mellom 12.000 og 13.500.

Hegnar om skjenkeforbudet

På lederplass skriver Trygve Hegnar om det nasjonale skjenkeforbudet. Det driver serveringsbransjen til vanvidd, og er fattet på et slett og syltynt grunnlag.

Det er ikke mulig å si at det blir flere smittede hvis man drikker et glass vin eller en øl til maten, i stedet for et glass vann eller en cola. Helseminister Ingvild Kjerkol tror kanskje at gjestene kliner seg opp mot hverandre etter et glass vin, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Makro:



Norge: Industriproduksjon november, kl. 08.00

Norge: Kredittindikator november, kl. 08.00

Japan: Forbrukerkonsum november, kl. 00.30

Japan: KPI Tokyo-området, kl. 00.30

INFLASJON I FOKUS: Eurosoneinflasjonen ventes til 4,7 prosent. Foto: Bloomberg

Tyskland: Handelsbalanse november, kl. 08.00

Tyskland: Industriproduksjon november, kl. 08.00

Kina: Valutareserver desember, kl. 09.00

Eurosonen: KPI desember, kl. 11.00

Eurosonen: Detaljhandel november, kl. 11.00

Eurosonen: Økonomisk tillit desember, kl. 11.00

Canada: Arbeidsledighet desember, kl. 14.30

USA: Arbeidsmarkedsrapport desember, kl. 14.30