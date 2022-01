Virgin-gründer Richard Branson ønsker å notere et SPAC, eller et blankosjekkselskap, på børsen i Amsterdam, erfarer Sky News.



SPAC Et skallselskap der hensikten er å hente kapital og børsnotere selskapet før det gjøres oppkjøp av ett eller flere selskaper til SPAC-en. Fordi selskapet allerede er børsnotert, unngår man å bruke tid på noteringsprosessen. Har vært et svært populært redskap i USA det seneste året. For eksempel ble det norske batteriselskapet Freyr børsnotert i USA på denne måten, gjennom SPAC-en Alussa Energy.

Ifølge en kilde Sky News har snakket med ønsker Branson å hente inn 200 millioner euro til et slikt selskaphan ønsker å notere i løpet av første kvartal. Blankosjekkselskapet i Amesterdam blir det første av denne typen Branson noterer i Europa.

Romfartsflopp

De senere årene har den britiske milliardæren vært ivrig på å benytte skallselskaper for å ta virksohmheter på børs. Senest Virgin Orbit, som begynte å handle under tickeren «VORB» på tampen av fjoråret, adm. direktør i selskapet Dan Hart ringer åpningsbjellen på Wall Street fredag. Branson selv er ikke tilstede som følge av at han har testet positivt for covid-19.

Noteringen av Virgin Orbit gikk imidlertid ikke like godt som ventet, da planene ble lansert i august skulle selskapet hente totalt 483 millioner dollar, hvorav 383 millioner skulle kommet fra SPAC-et. Fasit 28. desember viste midlertidig at det ble hentet inn 228 millioner dollar hvorav bare 68 millioner kom fra skallselskapet, de resterende 160 millionene ble investert fra blant annet Virgin Group og Mubadala Investment Company.

Branson har også opprettet egne blankosjekkselskaper i USA for å ta DNA-analyseselskapet 23AndMe og bærekraftselskapet Grove Collective på børs. Ifølge SPAC Analytics ble det i USA gjennomført 968 noteringsemisjoner og 613 SPAC-IPOer i løpet av 2021.