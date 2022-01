Forvalterteamet i Holberg Global, med Harald Jeremiassen i spissen, klarte en avkastning på 0,5 prosent i desember og leverte dermed 24,7 prosent samlet avkastning for 2021.

Dette er litt i underkant av referanseindeksen (Morgan Stanleys verdensindeks), som steg 0,9 prosent i desember og 25,5 prosent i fjoråret som helhet.

Over tre år har fondet 25,5 prosent i årlig, gjennomsnittlig avkastning, mens markedet er opp 22,4 prosent i året. Over fem år ligger fondet foran med 17,8 vs. 15,6 prosent.

De største bidragsyterne til avkastningen i 2021 var Nvidia, Alphabet og Novo Nordisk, mens det kinesiske forsikringsselskapet Ping An tynget mest.

HOLBERG-FORVALTER: Harald Jeremiassen. Foto: Privat

Tok inn Otovo

Ifølge desember-rapporten tok forvalterne inn Otovo som nytt selskap i porteføljen i løpet av måneden.

Otovo tilfredsstiller fem av de syv kriteriene den Bergen-baserte forvalteren legger til grunn for sine investeringer. Disse er:

Høy kapitalavkastning

Overbevisende vekstutsikter

Ledelsestillit

Bærekraft

Eierfokus

Regnværsbeskyttelse

Grådig billig

Høy kapitalavkastning og regnværsbeskyttelse er kriteriene som ikke er oppfylt.

– Strukturelt vekstmarked

Forvalterne skriver at forbrukere gjennom Otovos digitale markedsplass «enkelt kan bestille solcelleanlegg, mens lokale installatører konkurrerer om de respektive bestillingene.»

I sin begrunnelse av investeringen legger de vekt på «overbevisende vekstutsikter», samt en «bærekraftig forretningsmodell.»

«Markedet for fornybar energi er i kraftig vekst, og forventes å være et strukturelt vekstmarked i flere tiår fremover. Verden står overfor klimautfordringer, som krever en rask overgang fra fossile energikilder til fornybare energikilder som sol- og vindenergi», heter det i rapporten.

«Solcelleanleggene har også blitt langt mer effektive og konkurransedyktige i de senere årene, noe som gjør at privatpersoner nå også har et klart økonomisk incentiv til selv å få installert et solcelleanlegg», skriver Holberg Global-forvalterne videre.

– Tydelig konkurransekraft

De mener konkurransekraften reflekteres tydelig i Otovos ordreinngang og finansielle tall.

«Otovos omsetning økte med nesten 200 prosent i tredje kvartal 2021, og bruttomarginene øker i takt med omsetningen. Selskapet er samtidig i en oppskaleringsfase, og vil de neste par årene prioritere å få etablert en markedsledende posisjon i de viktigste europeiske landene, fremfor å fokusere på regnskapsmessig overskudd», fortsetter forvalterteamet.

– Grådig billig

Og sist, men ikke minst, argumenterer Holberg Global for at aksjen er «grådig billig».

«Otovo verdsettes til under 10x forventet bruttofortjeneste i 2023. Verdsettelsen vurderes som attraktiv, sammenlignet med prisingen av digitale og skalerbare plattformselskaper i USA, som har en tilsvarende markedsledende posisjon innen langsiktige vekstmarkeder», heter det.

Otovo faller 4,7 prosent til 23,97 kroner på Euronext Growth fredag ettermiddag. Dette priser selskapet til drøyt 2,7 milliarder kroner.