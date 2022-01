I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:

Vill kamp om konsulenter – lokker med eiendom:

IT-konsulentselskapenes kamp om de beste hodene tilspisser seg ytterligere.

Nå bruker de fjellhytter, villaer og utenlandsboliger i mangemillionersklassen for å tiltrekke seg høyt etterspurte ansatte.

Tech-investeringer økte med 120 prosent

Norske IT-oppstartsselskaper hentet 23 milliarder kroner i 2021, en økning på 120 prosent fra året før.

Mest penger gikk til trykkeriplattformen Gelato, nettmatbutikken Oda og Kjell Inge Røkkes superselskap Cognite.

Bare elendighet i tank

2022 har startet akkurat som 2021 sluttet for stortankmarkedet: Bare elendighet.

Snittinntjeningen i stortank endte på rundt 6.500 dollar dagen i fjor, det svakeste siden tidlig på 1980-tallet. I slutten av forrige uke var ratene nede i 4.800 dollar dagen. Det er naturligvis katastroferater for tankrederiene.

Hegnar om panikktiltak

På lederplass skriver Trygve Hegnar om regjeringens panikktiltak.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum meldte lørdag at staten ikke bare vil dekke 55 prosent av strømprisen over 70 øre pr. kilowattime i desember. For januar, februar og mars vil staten dekke 80 prosent av prisen over 70 øre.

Det er verdt å merke seg at det ikke var olje- og energiminister Marte Mjøs Persen som kom med gladmeldingen, men statsminister og finansminister. Det er alvor nå, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Makro:



Norge: KPI desember, kl. 08.00

Norge: PPI desember, kl. 08.00

Danmark: KPI desember, kl. 08.00

Sverige: Industriordrer november, kl. 09.30

Sverige: Forbrukerkonsum november, kl. 09.30

Sverige: BNP-indikator november, kl. 09.30

Tyskland: VDMA maskinordrer november, kl. 10.00

OPPDATERER: Pexip og fungerende adm. direktør Øystein Dahl Hem. Foto: Morten Brakestad

ØMU: Arbeidsledighet november, kl. 11.00

USA: Grossistlagre november, kl. 16.00

USA: NY Fed husholdningers inflasjonsforventninger desember, kl. 17.00

Annet:

Haugaland Kraft: Investormøter ifm. mulige grønne obligasjonslån

Kid: Inntekter 4. kvartal

Pexip: ARR 4. kvartal kl. 07.00, webcast kl. 08.00

The Kingfish Company: Driftsoppdatering 4. kvartal kl. 08.00, Teams kl. 15.00