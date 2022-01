Innsider øker i BerGenBio

Etter Martin Olin tok over stafettpinnen fra tidligere adm. direktør Richard Godfrey i fjor høst, har han nå begynt å hamstre aksjer i biotekselskapet. Den seneste uken noe mer hyppig enn før.

MARTIN OLIN - Adm. direktør BerGenBio siden september 2021. Foto: Nils Olav Mevatne

Torsdag morgen forrige uke ble det kjent at han hadde kjøpt 8.000 aksjer til en kurs på 19,87 kroner pr. aksje, før selskapet så meldte at han fredag hadde kjøpt 20.000 nye aksjer. Dette gjennom to kjøp hvor det ble handlet 10.000 aksjer i to respektive omganger til en kurs på henholdvis 20,03 og 20,43 kroner pr. aksje.

Mandag kveld melder selskapet om et ytterligere innsidekjøp, riktig nok for toppsjefen igjen. Denne gangen 9.100 aksjer til en gjennomsnittskurs på 20,51 kroner aksjen.

Med dette eier Olin til sammen 37.100 aksjer i BerGenBio.

BerGenBio-aksjen falt 0,29 prosent på Oslo Børs etter ukens første handelsdag, og omsettes med det på 20,34 kroner pr. aksje. Største aksjonær i selskapet er Trond Mohn og hans Meteva med 26,9 prosent av aksjene.

Siden biotekselskapet gikk på børs i 2017 er aksjekursen ned 17,27 prosent.