Dette vil påvirke Oslo Børs

Det går mot en oppgang på 1,2 prosent fra start på Oslo Børs, ifølge data fra IG Trading. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner opp 0,8 prosent eller i intervallet [0,6, 1,0] prosent.

Olje

Oljeprisen stiger tirsdag morgen og brent-oljen er opp 0,3 prosent til 81,26 dollar fatet. WTI-oljen stiger 0,03 prosent til 78,75 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 81,02 dollar ved stengetid på Oslo Børs mandag.

Analytikere peker imidlertid på en stram forsyning fra OPEC+ i markedet, som ikke holder tritt med etterspørselen og støtter prisene. Grunnen til det er at flere land ikke produserer det økte volumet som ble avtalt, blant annet Nigeria.

«Markedet kan fortsatt dra nytte av en strammere tilbudsside og forsyningsrisiko fra Russland», skriver en ANZ-analytiker i et notat, ifølge Reuters.

«De fundamentale forholdene er bullish for råolje igjen, spesielt hvis OPEC sliter med å nå produksjonsmålet i kombinasjon med at etterspørselen styrker seg», sier OANDA-analytikeren Craig Erlam til nyhetsbyrået.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,9 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,5 prosent.

Shanghai Composite svekkes 0,4 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,1 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,1 prosent.

I India stiger Sensex 0,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen er opp 0,8 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,4 prosent.

Wall Street

På makrofronten tikker det inn tall for Redbook detaljhandel, samt NFIB SMB-indeksen for desember.

Mandag ble det nok en smell for Dow Jones og S&P 500, som sank henholdsvis 0,45 og 0,14 prosent. Nasdaq-indeksen steg marginale 0,05 prosent. De tre nøkkelindeksene har med det falt henholdsvis 0,74, 2,01 og 4,49 prosent så langt i år.

Et av uromomentene er rentefrykt og den amerikanske 10-årige statsrenten i USA toppet mandag 1,8 prosent. Det er det høyeste nivået siden januar 2020.

Flere analytikere venter nå at Fed vil ta grep og kutte støttekjøpene raskere enn ventet, samt at det vil komme rentehevinger i nærmeste fremtid. Ifølge CME Groups FedWatch-side venter markedet at det er en 76 prosent sjanse for at den amerikanske sentralbanken øker renten i mars, opp fra rundt 15 prosent i midten av oktober.

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser legger Kahoot ut en driftsoppdatering for fjerde kvartal, PGS kommer med inntektstall for fjorårets siste kvartal og SAS publiserer trafikktall klokken 11.00.