Inflasjon, endret fremgang hos sentralbanken og omicronsmitte er de tre største truslene mot aksjemakredet i 2022.

Analytikerne ser imidlertid ingen overhengende fare for korreksjon det kommende året.

– Omicron har muligens gitt flere restriksjoner, men den økonomiske innhentingen er fremdeles sterk. Aksjer ser ikke særlig sårbare ut for en korreksjon, sier Luca Paolini, sjefstrateg i Pictet Asset Management, til CNBC.

Sjefstrategen trekker frem at det sterke aksjemarkedet støttes av gode makrotall – et sterkt arbeidsmarked, etterspørsel etter tjenester og sunne balanser hos selskapene. Pictet ser følgelig etter å øke eksponeringen mot aksjer i 2022.

Han understreker imidlertid at inflasjonen er kilde til noe nedsiderisiko, i tillegg til Federal Reserves planlagte renteheving innen juni.

– Vi ser ikke noen form for spekulative bevegelser som peker mot korreksjon i 2022, sier James Solloway, forvalter i investeringsselskapet SEI, og peker på eksempler som meme-aksjer, børsskall (SPACs) og kryptovaluta.



Økt sjanse for korreksjon

George Lagarias, sjeføkonom i Mazars, peker på at særlig amerikanske aksjer er dyre, men at det er få aktuelle alternativer. Han tror det er økt sjanse for en korreksjon på grunn av Federal Reserves nedtrapping av støttekjøp, samt rentehevinger, i tillegg til inflasjon.

– All den usikkerheten er dårlig for aksjer, men hvor dårlig risikofylte aksjer vil gjøre det er uvisst. Aksjene har vært frakoblet det ovennevnte alt for lenge, sier Lagarias.

– Enten holder argumentet om at det ikke er noe alternativ til aksjer. Eller så kan markedene gå inn i fryktmodus og volatiliteten øker over lengre tid.