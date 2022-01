Dette må du vite før Oslo Børs åpner

Det går mot en oppgang på 1,0 prosent fra start på Oslo Børs, ifølge data fra IG Trading. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner opp 1,1 prosent, eller innenfor intervallet [0,9, 1,3] prosent.

Olje

Oljeprisen er er tilnærmet flat onsdag morgen og utviklingen i brent-oljen er helt flat til 83,74 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,10 prosent til 81,39 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 82,12 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Oljeprisen gjorde et byks tirsdag kveld etter at USAs sentralbanksjef Jerome Powell signaliserte at rentenivået kan bli hevet saktere enn ventet, noe som bør støtte oljeetterspørselen på kort sikt.

Både brent- og WTI- oljen gikk dermed til sitt høyeste nivå siden omicron-varianten dukket opp i slutten av november.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,8 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,5 prosent.

Shanghai Composite styrkes 0,6 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 2,5 prosent, og Kospi i Sør-Korea styrkes 1,4 prosent.

I India stiger Sensex 0,7 prosent, S&P/ASX 200-indeksen er opp 0,7 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,1 prosent.

Wall Street

På makrofronten tikker det inn KPI-tall for desember klokken 14.30.

Fed-leder Jerome Powells utsagn om en myk landing for økonomien skapte optimisme på samtlige indekser på børsene i New York tirsdag ettermiddag.

Nasdaq steg 1,4 prosent og fulgte trenden fra dagen før, S&P 500 steg 0,9 prosent, mens Dow Jones økte med 0,5 prosent.

Powell malte et bilde av en myk landing for økonomien når Fed nå beveger seg mot å fjerne nødstimuleringstiltak og samtidig heve rentenivået.

– Det er virkelig på tide for oss å bevege oss bort fra disse nødpolitiske innstillingene til et mer normalt nivå, sa Powell.

Hovedindeksen

På makronivå kommer det BNP-tall for november, mens det på selskapsnivå er duket for en driftsoppdatering fra Agilyx og en investorpresentasjon for 5th Planet Games.