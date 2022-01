I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:

Minus 140 mill. på to år

SNØ, Norges første innendørs skisenter, har tapt 140 millioner kroner på to år.

Senterets største eiere er Selvaag og Stein Erik Hagens Canica. Det kostet over 3,5 milliarder å bygge, og ble åpnet i januar 2020. Siden har det gått med rundt 70 millioner i underskudd hvert år.

Skred av salgsanbefalinger

Det kryr av tekniske salgsanbefalinger på Euronext Growth. Basert på teknisk analyse burde man selge 47 prosent av aksjene som har vært notert i mer enn ett år.

Blant 120 selskaper på Euronext Growth er det imidlertid bare ett selskap som har salgsanbefaling mot seg. Geir Linløkken, forskningssjef i Investtech, mener man ikke må gjøre som analytikerne sier. Følg heller med på hva investorene gjør, sier han.

Ny rekord for Norges største kjøpesentre

2021 ble et nytt rekordår for landets 60 største kjøpesentre. Samlet omsetning ble på 94,7 milliarder kroner, en vekst på 2,9 prosent fra året før. Målt mot 2019, året før coronapandemien, var omsetningsveksten på 5,3 prosent.

Hele 42 av de 60 største kjøpesentrene nådde ny all-time high, mens bare 12 av dem opplevde omsetningssvikt.

Hegnar om Jens Stoltenberg

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

Vi mener fortsatt at han er den best kvalifiserte til stillingen. Stoltenberg har verdens beste CV. Hovedspørsmålet er om Norges Banks uavhengige stilling blir svekket ved at Arbeiderparti-mannen Stoltenberg blir sentralbanksjef. Vi tror ikke det, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Makro:

Norge: Utlånsundersøkelsen 4. kv.’21, kl. 10.00

STOR E.ON-DEAL: Horisont Energi presenterer avtalen torsdag morgen. Her adm. direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen. Foto: Eivind Yggeseth

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: PPI desember, kl. 14.30

Annet:

Horisont Energi: Presentasjon av E.ON-transaksjon, webcast, kl. 08.30

Norway Royal Salmon: Presentasjon av SalmoNor-fusjon, kl. 12.00

Norge: Eiendom Norge, regionsrapporter 4. kv., kl. 08.00

Norge: Eiendom Norge, utleieboligpriser 4. kv., kl. 11.00