– Selskapenes inntjening vil drive markedet

–Det er inntjening som sannsynligvis vil drive og løfte markedet høyere, sa Kostin til CNBC torsdag.

Sjefstrategen har et mål om at samleindeksen S&P 500 skal opp fra dagens nivå på i underkant av 4.700 til 5.100 i løpet av 2022. Videre predikerer Kostin at inntjeningen vil vokse med om lag 8 prosent, og legger til hvor viktig det er for selskapene å opprettholde gode marginer når topplinjen øker. Teknologisektoren blir spesielt trukket frem som kan nyte godt av fokus på profittmarginer.

– Vi legger vekt på selskaper som er i stand til å forbedre marginene, som sannsynligvis vil være innen teknologi, men jeg vil også understreke den mer lønnsomme enden av spekteret, sa Kostin.

For å kapitalisere på stigende renter, har sjefstrategen troen på finansielle aksjer. Økende renter kommer bankene til gode på flere måter. Lånekostnadene øker for forbrukerne i form av høyere priser på kredittkort og boliglån, som igjen øker bankenes lønnsomhet.

Kommentarene til Kostin kommer som en følge av at The Federal Reserve trapper ned sin pandemiske politikk og forbereder seg på å heve renten for å møte inflasjonen, skriver CNBC.