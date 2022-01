Rødt på Wall Street

Industriindeksen Dow Jones endte handelsdagen ned 0,56 prosent til 36.083. Boeing steg med 3,1 prosent etter Bloomberg News rapporterte at flyselskapets 737 kunne fortsette med flyvninger til Kina.

Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 2,18 prosent til 14.860. Tungvekterne Tesla og Microsoft falt med henholdsvis 6,33 og 4,23 prosent.

Samleindeksen S&P500 endte ned med 1,37 prosent til 4.661.

Torsdag var en tung dag for flere store tech-aksjer på Nasdaq børsen, etter en tre dagers oppgang. Helt siden starten av året har teknologiaksjer vært volatile, som en følge av at the Federal Reserve konstaterte at de vil gå hardt ut for å redusere inflasjonen dette året, skriver CNBC.

Flere av de norske selskapene på det amerikanske aksjemarkedet falt også torsdag. Freyr og Frontline falt med henholdsvis 6,36 og 2,56 prosent.

Oljeprisen falt med 1,12 prosent til 83,88 dollar fatet. Gullprisen falt med 0,32 prosent.

Det var også en rød dag for krypto, hvor både Bitcoin og Ethereum falt med 3,03 og 3,33 prosent.

Fryktindeksen Vix steg med 15,27 prosent til 20,31.