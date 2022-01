Dette skjer i dag: Bankkjemper slipper tall, Nordic Unmanned oppdaterer

I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:

Fra 10 til 550 mill. på ti år

Aasulv Tveitereid har på ti år gjort 10 millioner kroner til 550 millioner kroner på børsen. Bare i fjor innkasserte han 102,8 prosents avkastning, mens børsen steg 23,4 prosent.

Nå røper Norges klart beste børsinvestor sin suksessoppskrift, på fem punkter.

Yara kan få monsterresultat

Yara er storforbruker av gass, men kan likevel bli en av energikrisens store vinnere.

DNB Markets har oppjustert estimatet for årets inntjening med 9 milliarder kroner. Forklaringen er at oppgangen i gjødselprisene har mer enn veid opp for de høye gassprisene.

Eks-sjef storselger – hamstrer taperaksje

Tidligere Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn blåser i om selskapet nærmer seg et gjennombrudd, og lemper ut aksjer. Pengene pøser han inn i en av fjorårets største taperaksjer.

De seneste månedene har han solgt Quantafuel-aksjer for rundt 28 millioner kroner. Samtidig har han kjøpt seg opp i batteriselskapet Kyoto Group, og han har nå aksjer for rundt 9 millioner kroner.

Hegnar om Støre og Vedum

På lederplass skriver Trygve Hegnar om den nye meningsmålingen Opinion har gjort for Dagsavisen, der Senterpartiet og Arbeiderpartiet går rett ned. Velgerne får i disse dager strømregningene for desember, og alle blir sinte. Renten? Den skal opp, ikke ned. Skattene? De øker også for folk med alminnelige inntekter. Pandemibølgen? Øker for hver dag.

Alt dette tyder på at velgerflukten fra Gahr Støre og Vedum ikke er over. Det har gått raskere og mer brutalt enn noen kunne trodd, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Makro:

Kina: Handelsbalanse desember, kl. 04.00

UK: BNP november, kl. 08.00