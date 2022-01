Dette vil påvirke Oslo Børs

Det går mot en nedgang på 0,8 prosent fra start for hovedindeksen på Oslo Børs, ifølge data fra IG Trading. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner ned 0,3 prosent eller innenfor intervallet [-0,5, -0,1].

Olje

Oljeprisen stiger fredag morgen og brent-oljen er opp 0,6 prosent til 84,60 dollar fatet. WTI-oljen er flat og omsettes for 82,07 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 84,33 dollar ved stengetid på Oslo Børs torsdag.

Brent-oljen har steget godt den siste tiden og den siste måneden er prisen pr. fat opp 14 prosent, mens den har løftet seg 7 prosent så langt i år.

«Markedet virker å ha toppet ut litt», sier Avtar Sandu, analytiker i Phillip Futures i Singapore, til Reuters. Han peker blant annet på at verdens største oljeimportør, Kina, hadde en nedgang i råoljeimporten i fjor, for første gang på to tiår. I tillegg trekker han frem lagernedgangen i USA som en usikkerhetsfaktor fremover.

Asia

I Tokyo faller Nikkei 1,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen går tilbake 1,4 prosent.

Hang Seng i Hongkong trekker ned 0,6 prosent, og tynges også av teknologi. I fastlands-Kina trekker large cap-indeksen CSI 300 ned 0,5 prosent, mens Shanghai Composite går tilbake 0,6 prosent.

I Sør-Korea er Kospi-indeksen ned 1,3 prosent etter at sentralbanken som ventet har besluttet å øke styringsrenten med 25 basispunkter til 1,25 prosent. «Down under» går Sydney-børsen tilbake med rundt prosenten, og bankaksjer tynger.

Wall Street

Det tikker inn flere makrotall fra USA i dag, blant annet detaljhandelen for desember, importpriser og industriproduksjon.

Torsdag endte med nedgang for samtlige av de tre toneangivende indeksene. Nasdaq falt mest med 2,18 prosent, S&P 500 gikk ned med 1,37 prosent, mens Dow Jones svekket seg med 0,56 prosent.

Teknologiaksjene fikk igjen svi etter tre dagers oppgang for Nasdaq-indeksen. De har vært volatile siden starten av året, som en følge av at the Federal Reserve konstaterte at de vil gå hardt ut for å redusere inflasjonen i år.

Flere av de norske selskapene på det amerikanske aksjemarkedet falt også torsdag. Freyr og Frontline falt med henholdsvis 6,36 og 2,56 prosent.

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser legger Atlantic Sapphire frem et nytt regnskap for første halvår, Nordic Unmanned skal holde en selskapspresentasjon knyttet til en Equinor-kontrakt og S.D. Standard Drilling skal avholde en ekstraordinær generalforsamling.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag ned 0,04 prosent til 1.215,53 poeng.

Blant de mest omsatte merker var PGS, som spratt opp 7,4 prosent til 3,95 kroner etter at Kepler Cheuvreux har oppgradert aksjen til kjøp og løftet kursmålet fra 4,50 til 8,60 kroner.

Nordic Semiconductor, DNB og MPC Container Ships utmerket seg positivt med 1-2 prosent oppgang.