Aksjer og eiendom vil være blant de mange tingene som blir forvandlet til non-fungible tokens – NFTer – tror venturekapitalist Bill Tai.

– Det kommer til å skje. Det er ikke spørsmål, sier Tai i et videointervju med CNBC.



– Det er mer et spørsmål om når det kommer til å skje i stor skala, sa Tai under Crypto Finance Conference i St. Moritz, Sveits.



NFT: enkelt forklart Non-fungible token: digitalt eierskapsbevis knyttet til en digital gjenstand

Bruker blockchain-teknologi for å sikre at gjenstanden er unik og ikke-piratkopierbar

Ofte knyttet til kunstverk

Den dyreste NFTen var til et kunstverk av en digital kunstner kalt Beeple. Den ble solgt på auksjon til 69 millioner dollar.

Internett 3.0

Tai, som investerte i startups som Zoom og Scribd og tjente gode penger etter børsnoteringen, sammenligner NFTer med internett.

– Internett 1.0 var kun lesbart. På Internett 2.0 kan man skrive og lese. Internett 3.0 er innpakningen rundt alt det som kommer inn og ut av skjermen. Kall det internet of assetts, sier Tai.

– Du kan legge inn skjøter, eiendom, kunst, tegninger, hva som helst. Det er den mest effektive måten å skaffe seg en hvilken som helst verdi.

Eksplosjon i interesse

I mars i fjor satte kunstneren Beeple ny verdensrekord da han solgte en NFT av et enormt JPEG-bilde . Kunstverket ble solgt for 69 millioner dollar – nær 600 millioner kroner etter dagens kurs. Senere solgte han skulpturen Human One for 29 millioner dollar.

Data fra DappRadar – en oversikt over desentraliserte applikasjoner, deriblant NFTer – viser at NFT-salget i 2021 nådde over 25 milliarder dollar – 217 milliarder kroner. Til og med store selskaper som Coca-Cola og Gucci har solgt NFTer.