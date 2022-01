Høyeste 10-års rente på to år

Mandag steg den amerikanske 10-års renten på det høyeste til 1,806 prosent. Det var også det høyeste siden 17. januar 2020. På det meste falt den tilbake til 1,695 prosent torsdag, men fredag er den på vei opp igjen. Fredag kveld er den opp 6,3 basispunkter til 1,766 prosent.

På samme tid stiger 5-års renten også 6,3 basispunkter til 1,538 prosent, som er det høyeste siden 23. januar 2020.

30-års renten stiger 7,1 basispunkter til 2,11 prosent, men den var høyere i mars, da den var oppe i 2,45 prosent.

Den høye inflasjonen kombinert med at Fed har snudd fra å kjøpe obligasjoner til å selge, og at mange nå tror at den første rentehevingen i USA nå kommer i mars, bidrar alle tre til høyere markedsrente.

«Skulle tallene smelle enda mer i taket, vil nok markedet låse inn forventningene om en renteøkning i mars», skrev sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i onsdagens morgenrapport.