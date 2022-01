Sterk inntjeningssesong på vei

Rapporteringssesongen er rett rundt hjørnet, hvor de store amerikanske bankene i tradisjon tro sparker i gang rapporteringen av fjerdekvartalsresultatene neste uke. For S&P 500 anslår analytikerne totalt en inntjeningsvekst på 22 prosent sammenlignet med fjorårets fjerdekvartalssesong.

Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen er imidlertid sikre på at inntjeningsveksten vil lande høyere enn konsensus.

«Vi tror fasiten blir nærmere 30 prosent. Det vil i så tilfelle innebære en fortsettelse av trenden fra i fjor med altfor konservative inntjeningsestimater», skriver Bruce og Bernhardsen i en ukesrapport.



De sterkeste sektorene

Strategene peker videre på at når inntjeningen blir høyere enn estimatene vil anslagene for fremtidig inntjening løftes, og dermed bidra til å løfte aksjemarkedet og igjen gjøre det mer robust for høyere renter.

«Sykliske sektorer, IT og helse vil trolig komme ut som de sterkeste sektorene når resultatsesongen avsluttes. Energi er riktignok ventet å ha høyest inntjeningsvekst, men det skyldes i stor grad at inntjeningen var negativ i fjerde kvartal i fjor», skriver Nordea-strategene.

Bruce og Bernhardsen mener noe av det samme gjelder for råvarer og industri hvor verdsettelsen allerede reflekterer forventninger om høy inntjeningsvekst.

«Spesielt for IT har markedet hatt en tendens til å underestimere inntjeningen. Vi tror mønsteret vil gjenta seg. I tillegg regner vi med at dagens klima med høy kostnadsvekst favoriserer store selskaper med høy prisingsmakt som vi finner mange av innenfor IT», skriver Bruce og Bernhardsen.