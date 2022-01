Analytikernes favoritter før rapporteringssesongen i USA

Neste uke sparker de store amerikanske bankene i gang rapporteringssesongen for fjerde kvartal. CNBC har i den forbindelse satt sammen de fem aksjene Wall Street-analytikerne trekker frem som de største favorittene før kvartalstallene kommer.

De inkluderer General Electric, Tyson Foods, Apple, United Airlines og Signature Bank.

Investeringsbanken Cowen trekker frem United Airlines som deres toppvalg, og peker på at flyselskapet er en klar kandidat blant dem som vil tjene på en gjenåpning i 2022.

«Vår optimisme er relatert til vårt syn om at internasjonale feriedestinasjoner vil gjøre det bedre enn innenlandsreiser fra sommeren 2022 og fortsette inn i 2023 og utover», sier Cowen-analytiker Helane Becker ifølge CNBC.

Stephens-analytiker Ben Bienvenu holder en knapp på fjærkreprodusenten Tyson Foods. Med et kursmål på 110 dollar ser analytikeren nesten 20 prosent oppside i aksjen.

Bienvenu venter ifølge CNBC at selskapet vil levere betydelig bedre enn ventet, og uttaler at de fundamentale forholdene ser veldig lovende ut, og venter at dette vil fortsette inn i første halvdel av året.

Analytikerne i KeyBank mener Apple vil levere bedre enn konsensus, og har en anbefaling om «overvekt» med tilhørende kursmål på 191 dollar. Citi trekker frem General Electric, mens Morgan Stanley holder en knapp på Signature Bank.