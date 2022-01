Dette skjer i dag: Sykepleierindeksen og norsk handelsbalanse

I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:

Starter ny padelkjede

Norges beste padelspiller, Fredrik Ask, starter ny padelkjede. Målet er å bygge ti sentre i løpet av to år. Det første ventes å stå ferdig om åtte måneder.

Kjeden vil hente inn spanske toppspillere som trenere og i forbindelse med turneringer og showkamper. Dessuten satses det på mer plass mellom banene, da de gode spillerne gjerne løper utenfor banen under kamp.

Storkontrakt i Afrika

Det norske programvareselskapet Vissim skal overvåke kysten til det vestafrikanske landet Benin. Kontrakten er verdt omtrent like mye som hele Vissims omsetning i fjor.

Ser gode tider innen høyrente

Renteforvalter Erlend Lødemel i Fondsfinans spår gode tider i høyrentemarkedet.

Han mener det nordiske markedet er i ferd med å bli mer modent, og at det blir sett på som et attraktivt marked å være i.

Hegnar om bensinpris

På lederplass skriver Trygve Hegnar om bensinprisen. I helgen var den over 20 kroner for en liter over hele landet.

Private husholdninger og næringslivet har knapt klart å fordøye strømregningene for desember, som grovt sett viser en tredobling av strømprisen, før et nytt sjokk rammer. Nå blir det bensinbråk også, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Makro:

Norge: Handelsbalanse desember, kl. 08.00

Japan: Maskinordrer november, kl. 00.50

Kina: Industriproduksjon desember, kl. 03.00

Kina: Detaljhandel desember, kl. 03.00

Kina: Investeringer desember, kl. 03.00

Kina: Arbeidsledighet desember, kl. 03.00

Kina: BNP 4. kvartal, kl. 03.00

Tyskland: Grossistpriser desember, kl. 08.00

Italia: KPI desember, kl. 10.00

Annet:

Akastor: Investormøter for HMH ifm. mulig obligasjon

Norge: Eiendom Norge/Eiendomsverdi, Sykepleierindeksen H2 2021, kl. 08.30

USA: Børsene stengt ifm. Martin Luther King, Jr. Day

Kilder: Selskapene, Newsweb, TDN Direkt