Deutsche Bank hever kursmålet på Nordic Semiconductor fra 320 til 350 kroner, ifølge Reuters.

Fredag i forrige uke meldte Nordic Semiconductor at selskapet vil rapportere en omsetning på 171 millioner dollar og en bruttomargin på 58-59 prosent for fjerde kvartal i 2021. I forbindelse med kvartalsrapporten for tredje kvartal 2021 guidet selskapet mot en omsetning på 150-170 millioner dollar for kvartalet, med en forventet bruttomargin i området 51-53 prosent.

– Omsetningsveksten i fjerde kvartal gjenspeiler en god utvikling på tvers av alle markedene, uttalte konsernsjef Svenn-Tore Larsen.

Fredag falt aksjen 3,1 prosent. Mandag formiddag stiger aksjen 0,7 prosent til 270,80 kroner.