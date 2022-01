Bikket 10.000 milliarder i forvaltningskapital

Svært aktive finansmarkeder under corona har skapt en stor apetitt for børshandlede fond, såkalte ETFer, som gjør det enklere for tradere og investorer å investere i mange selskaper.

Det er gode nyheter for BlackRock, verdens største kapitalforvalter.

BlackRock eier blant annet den populære iShares-porteføljen av ETFer og meldte nylig at det avsluttet 2021 med rett i overkant av 10.000 milliarder dollar, cirka 87.300 milliarder kroner, i forvaltningskapital. Det er opp 15 prosent fra 2020-nivået, melder blant annet Reuters og The Wall Street Journal.

«Det er en imponerende milepæl og det illustrerer deres dominans i de raskest voksende områdene i bransjen», sier Kyle Sanders, analytiker i Edward Jones, til Reuters.

Nesten en tredjedel av kapitalen er investert i ETF-er, hvorav mange er passive fond i iShares-familien som følger populære indekser som S&P 500 (IVV) og Russell 2000 (IWM), samt ulike sektorfond, ifølge CNN.

Bedre enn ventet

Samtidig rapporterte BlackRock nettoinntekter på 1,61 milliarder dollar i fjerde kvartal, en oppgang på 2,5 prosent, som tilsvarer 10,42 dollar pr. aksje, sammenlignet med 10,18 dollar pr. aksje i samme periode året før.

På forhånd ventet analytikerne et resultat på 10,16 dollar pr. aksje, ifølge IBES-data fra Refinitiv.

Inntektene steg nesten 14 prosent til 5,11 milliarder dollar, litt under konsensus på 5,17 milliarder.