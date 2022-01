– Vi ser egentlig ingen begrensninger. Vi hadde over 10 milliarder i lånesøknader i fjor, sier administrerende direktør Geir Atle Bore.

Han er én av gründerne i crowdlendingselskapet FundingPartner som i fjor opplevde nok et år med kraftig vekst.

Crowdlending handler om å koble bedrifter som trenger finansiering med investorer, og på den måten gjerne supplere det kapitalmarkedet og finansieringsordningene som finnes i større skala hos banker og hos meglerhus.

Det er særlig små og mellomstore bedrifter som har flokket seg til FundingPartner og deres konkurrenter som i all hovedsak inkluderer Kameo og Monio (tidligere Monner), samt nykommeren Oblinor.

I et intervju på Økonominyhetene forteller Bore både om utviklingen for selskapet og bransjen i Norge i året som har gått.

Han forteller også om hva slags endringer han forventer når norske myndigheter etter planen skal fjerne dagens tak per investor på en millioner kroner årlig i lån.

For bransjen samlet sett nådde man utlån på totalt 1,06 milliarder kroner, en vekst på 140 prosent fra 2020 da man endte på 441 millioner.

FundingPartner økte med 115 prosent, fra 221 til 474 millioner, forteller Bore.

Fra en omsetning på 8,2 millioner i 2020 og en bunnlinje som viste et tap på 6,1 millioner, vokste selskapet i 2021 til en omsetning på om lag 19,9 millioner, forklarer Bore. Bunnlinjen endte med et tap på rundt 8,9 millioner.

– Du har tidligere sagt at du trengte å utstede lån for rundt 400 millioner årlig for å gå i null. Hva skal til for å komme dit?

– Da må disse eierne mine si at vi skal bli lønnsomme. Nå sier de bare vekst, vekst, vekst. Så lenge de pusher på for vekst så ansetter vi flere og bruker mer på markedsføring. Vi mener det er viktig å ta markedet når det er der, sier Bore.

Han har både DNB og Schibsted på eiersiden.

Se også denne sendingen om Fintech med konkurrenten Kameo som har ABG Sundal Collier på eiersiden: