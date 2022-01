Bitcoin følger aksjemarkedet

Bitcoin-entusiaster har lenge sett på kryptovalutaen som en sikker investering i tider med høy inflasjon og usikkerhet, men de seneste månedene har grafen til Bitcoin beveget seg mer i tråd med svingningene i aksjemarkedet enn for gull, skriver CNBC.

– Siden Fed startet med pengepolitikken som ble ført i pandemitiden, har både aksjer og kryptovalutaer steget til nye rekorder, sier Clara Medalie, forskningsdirektør hos kryptodataleverandøren Kaiko.

Hakkete vei fremover

Kombinasjonen av en topp i den 10-årige amerikanske statsrenten og flere renteøkninger i tiden fremover for å begrense inflasjonen, kan bety en urolig vei videre for Bitcoin. Rentehevingene har resultert i et stort salg av risikable eiendeler som Bitcoin, og har sendt kryptovalutaen til sitt laveste nivå siden september ifjor.

– Det er fornuftig at når likviditetskranene er slått av, vil de to aktivaklassene svare på samme måte, sier Medalie.

Noe mer enn en kryptovaluta

– Bitcoin har utviklet seg til noe som er mye større enn bare digitale eiendeler, sier Jeff Droman, investeringssjef i hedgefondet Arca.

– Bitcoins korrelasjon til S&P 500, Nasdaq og den kinesiske teknologiindeksen KWEB har steget de seneste 18 til 24 månedene. Korrelasjonen Bitcoin har til andre digitale eiendeler derimot har gått ned, sier Droman.

With rising rates and inflation, investors are split on how to value bitcoin