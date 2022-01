I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:

Varsler kriseemisjon i Røkke-selskap

Analytiker Turner Holm i Clarksons Platou varsler kriseemisjon i Aker Offshore Wind.

Kjell Inge Røkkes havvindsselskap var ikke blant selskapene som fikk tildelt lisenser i den skotske lisensauksjonen ScotWind. Holm tror nå at Aker Offshore Wind kan gå tom for penger i andre eller tredje kvartal.

Firedoblet i medtech

Reiten & Co har firedoblet pengene i medtech-selskapet Observe Medical.

Siden selskapet ble skilt ut fra Navamedic i 2019 har aksjekursen steget fra 5 til 20 kroner. Reiten & Co sitter nå på aksjer for 102 millioner, der nesten hele beløpet er ren gevinst.

Fire utfall i NTS-kampen

En gruppe aksjonærer fra Rørvik som representerer over 50 prosent av aksjene i NTS, ønsker å kjøpe resten av havbruksselskapet – og dermed få kloen i Helge Gåsøs aksjepost.

Sjømatanalytiker Knut-Ivar Bakken i SpareBank 1 Markets ser fire mulige utfall. Et av de mest sannsynlige er at Rørvik-gruppen legger inn bud, får noen aksjer, men ikke nok til å få kontroll, og at NTS fortsetter som i dag.

Hegnar om eiertrygd

På lederplass skriver Trygve Hegnar om de fire anerkjente professorene Torfinn Harding, Magne Mogstad, Kjetil Storesletten og Gaute Torsvik, som er misfornøyd med statens støtteordninger under pandemien. De lanserer et alternativ om en egen eiertrygd, som de mener alle må være en del av for å unngå markedskollaps.

Det regjeringen og staten har bidratt til, er å korrigere og kompensere en grotesk markedssvikt. Vi tror de grepene som har vært tatt, har vært ganske gode løsninger, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Makro:

Norge: NAV, uketall arbeidssøkere, kl. 14.00

I DAG: NAV slipper nye arbeidsmarkedstall. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Japan: Rentebeslutning, kl. 04.00

Japan: Industriproduksjon november, kl. 05.30

Sverige: Emitterte verdipapirer desember, kl. 08.00

UK: ILO arbeidsledighet november, kl. 08.00

Tyskland: ZEW-indeks januar, kl. 11.00

USA: Empire manufacturing-indeks januar, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: NAHB boligindeks januar, kl. 16.00

I DAG: Ny månedsrapport ventes fra OPEC. Foto: Bloomberg

USA: TICS investeringsflyt, kl. 22.00

Annet:

Elliptic Laboratories: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Opec: Månedsrapport

USA: API oljelagertall, kl. 22.30

Resultat pr. 4. kv. utenlandske:

Bank of America: Kl. 12.45

Goldman Sachs: Kl. 13.30

Kilder: Selskapene, Newsweb, TDN Direkt