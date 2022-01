Betalingskjempe ilagt tresifret millionbot etter kartellvirksomhet

Storbritannias finanstilsyn har tirsdag bøtelagt fem betalingsselskaper, inkludert Mastercard, til sammen 33 millioner pund, cirka 395 millioner kroner, for kartellatferd som involverer forhåndsbetalte kort utstedt til sårbare mennesker på sosiale stønader, melder Reuters.

Mastercard fikk den største boten på 31,56 millioner pund, og de andre selskapene som ble bøtelagt var allpay, Advanced Payment Solution, Prepaid Financial Services og Sulion.

Payment Systems Regulator (PSR) sa at firmaene brøt konkurranselovgivningen ved å bli enige om å ikke konkurrere eller porsjonere hverandres kunder.

Kartellet betydde at mottakerne av kortene - som inkluderte hjemløse, ofre for vold i hjemmet og asylsøkere - kunne ha gått glipp av billigere produkter eller produkter av bedre kvalitet, ifølge PSR.

Alle partene har innrømmet lovbruddet.

«Denne etterforskningen og de betydelige bøtene vi har ilagt, sender en klar melding om at PSR har nulltoleranse for kartellatferd», sier Chris Hemsley, adm. direktør for Payment Systems Regulator til Reuters.