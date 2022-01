Mandag holdt de amerikanske børsene stengt på grunn av Martin Luther King, Jr. Day. Futures indikerer at det går mot en rød start på New York-børsen tirsdag.

Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne ned 0,8 prosent, at Nasdaq vil falle 1,8 prosent og at S&P 500 starter dagen med en nedgang på 1,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,82 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,9 prosent til 21,72.

Ifølge Roger Berntsen i Nordnet venter investorene på nye impulser fra de børsnoterte selskapene, slik som fjerdekvartalstallene, og makrotall som viser vekstutviklingen, inflasjonsutviklingen og hvordan arbeidsmarkedet ser ut i USA.

«De fleste har for øvrig tatt inn over seg at styringsrenten (Fed Funds Rate) skal opp flere hakk i løpet av året, noe som har rammet vekstaksjene spesielt hardt», skriver Berntsen i en rapport.