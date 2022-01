– Grønne enhjørninger er fremtiden

– Den neste bølgen av vellykkede oppstartsbedrifter vil være de som bidrar til å gjøre overgangen til en karbonfri energi rimelig, sa BlackRock-sjef Larry Fink i sitt siste etterlengtede årlige brev.

– De neste 1000 enhjørningene vil være bærekraftige, skalerbare innovatører som hjelper verden med å avkarbonisere og gjøre energiovergangen rimelig for alle.

«Enhjørning» er et uttrykk ofte brukt i teknologiindustrien for å beskrive et oppstartsselskap som er verdsatt til over 1 milliard dollar.

Fink tror at avkarboniseringen av den globale økonomien kommer til å skape den største investeringsmuligheten i vår levetid. Over 4 billioner dollar har blitt investert i bærekraftig teknologi, og Fink er aktiv i bruk av plattformen sin til å snakke om klimateknologi ettersom det er dit virksomheten beveger seg, skriver CNBC.

– Vi fokuserer på bærekraft, ikke fordi vi er miljøvernere, men fordi vi er kapitalister og vil levere for våre kunder, sa Fink.

– Exit i oljeaksjer vil ikke ta verden til nullutslipp