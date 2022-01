I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:



Har tjent 76 mill. på oljeaksjer

Investor og tidligere Skagen-sjef Harald Espedal har tjent 76 millioner kroner på oljeaksjene DNO og OKEA siden han begynte å kjøpe i 2020.

Da var oljeaksjer dømt nord og ned, og grønne aksjer var populære, forklarer han. Nå har dette snudd, og tirsdag steg oljeaksjer kraftig på børs, da oljeprisen nådde sitt høyeste nivå siden høsten 2014.

Åtte rentehopp på ett år

Danske Bank og Nordea Markets tror ikke lenger at det holder med tre rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve.

Nå venter de fire hevinger i år – og så fire til neste år.

Tror Taiwan er kinesisk innen 5–10 år

Ole André Kjennerud, kredittstrateg i DNB Markets og Kina-kjenner, regner med at Taiwan er innlemmet i Kina innen fem til ti år.

Han sier investorer frykter halvledermangel, økt volatilitet og hva som kan bli neste skritt i forholdet mellom Kina og USA, men tror at Taiwan selv kan avgjøre hvor hard konflikten blir.

Hegnar om dyrere drosjer

På lederplass skriver Trygve Hegnar om regjeringens løfte om å «stanse frislippet i taxinæringen». De sure og grinete spør hvordan de nye aktørene i drosjenæringen kan ha så lave priser. Svaret er konkurranse, samt at de jobber mer for å øke etterspørselen.

Kanskje bruker flere taxi hvis man ikke blir ranet. Det er rart med det, hvordan prismekanismen virker, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Makro:

Norge: Konjunkturbarometer 4. kv., kl. 08.00

PRISVEKST: Britiske inflasjonstall ventes onsdag. Foto: Bloomberg

UK: KPI desember, kl. 08.00

UK: PPI desember, kl. 08.00

Tyskland: KPI desember, kl. 08.00

ØMU: Byggeproduksjon november, kl. 11.00

Canada: KPI desember, kl. 14.30

KVARTALSTALL: Amerikanske Morgan Stanley rapporterer. Foto: Bloomberg

USA: Boligbygging desember, kl. 14.30

Annet:

Play Magnus: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

IEA: Månedsrapport, kl. 10.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: Vannmagasin, kl. 13.00

VANNMAGASIN: Norske tall klokken 13.00. Foto: Anders Horntvedt

Utenlandske:

Bank of America: Kl. 12.45

Morgan Stanley: Kl. 13.30

Alcoa, BHP, Procter & Gamble

Kilder: Selskapene, Newsweb, TDN Direkt