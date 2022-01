Start dagen med Morgenkaffen Dagens viktigste nyheter fra Finansavisen Jeg godtar å motta nyhetsbrev Meld meg på

I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:



Grønt børshavari for Røkke

Børsverdier for over 10 milliarder kroner er blitt utradert i Kjell Inge Røkke og Akers fornybarsatsinger.

SpareBank 1-analytiker Thomas Dowling Næss tror markedet kan ha mistet tillit til de grønne Aker-selskapene etter Aker Offshore Winds auksjonssmell i Skottland denne uken.

Spår sterk resultatsesong

En ny resultatsesong er på vei, og ekspertene tror på skyhøy inntjening for de norske selskapene. I snitt venter analytikerne en inntjeningsvekst på 32 prosent fra kvartalet før.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea sier de fleste områder gjør det godt, og at det er solide tall over hele linjen. Storebrand-forvalter Hans Thrane Nielsen peker på oppgangen i råvareprisene og at fjerde kvartal var en sterk periode globalt.

Vondt på børs i Danmark

Mens verdiaksjer holder Oslo Børs oppe, er det full panikk i Danmark. Bare hittil i år er København-børsen ned over 11 prosent. 11 av de 20 selskapene som inngår i hovedindeksen, har falt mer enn 10 prosent.

Det mest verdifulle selskapet, Novo Nordisk, har falt 15 prosent.

Hegnar om arbeidsminister Tajik

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik. Nå er hun arbeidsminister, og hun vil regulere arbeidsmarkedet til det absurde.

Hun vil ganske enkelt forby eller vanskeliggjøre midlertidige ansettelser og avskaffe bemanningsbyråer. Det første er bare tåpelig og utenfor enhver seriøs debatt, mens forbud mot vikarbyråer og innleie av arbeidskraft er maoistisk planøkonomi, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Resultat pr. 4. kvartal:



Otovo: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Makro:

Norge: Byggeareal desember, kl. 08.00

RENTEBESLUTNING: Konsensus er at sentralbanksjef Øystein Olsen holder renten uendret på 0,5 prosent. Foto: Are Haram

Norge: Norges Bank, rentebeslutning, kl. 10.00