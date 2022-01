Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,46 prosent like før kl. 07.00 onsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,5] prosent

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,13 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,01 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,35 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp hele 2,49 prosent, og Kospi i Sør-Korea klatrer 0,51 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,14 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,24 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,05 prosent på 88,47 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,12 prosent til 85,99 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 88,14 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Dow Jones falt onsdag 0,95 prosent til 35.029, mens samleindeksen S&P 500 ble svekket 0,97 prosent til 4.533. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 1,15 prosent til 14.340, og er ned 10 prosent fra novembers all-time high.

Inntjeningssesongen tar seg opp på Wall Street og så langt har flertallet av selskapene overgått analytikernes forventninger. Av de 44 S&P 500-selskapene som har rapportert kvartalsresultater, har nesten 73 % toppet Wall Streets forventninger, skriver CNBC.

Både Bank of America og Morgan Stanley offentliggjorde solide kvartalstall onsdag. Bank of America steg med 0,4 prosent etter en nedgang dagen før på 3,4 prosent. Morgan Stanley steg med 1,8 prosent etter at bankens overskudd i fjerde kvartal toppet estimatene.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,8 prosent før den sluttet på 1.205,41 poeng. Det ble omsatt aksjer for 7,2 milliarder kroner.

Ocado Group slakter AutoStore i en pressemelding og skriver at to av tre patentkrav i Storbritannia har blitt trukket. AutoStore sier selskapet skal fremme to krav til. Tirsdag falt AutoStore-aksjen nesten 14 prosent og onsdag falt den ytterligere 4,9 prosent til 25,69 kroner.

Onsdag avholdt MPC Container Ships en selskapspresentasjon. Ifølge TDN Direkt ønsker selskapet blant annet å utbetale ordinært utbytte pr. kvartal fremover basert på 75 prosent av justert nettoresultat. Aksjen gikk opp 7,5 prosent til 30,05 kroner.