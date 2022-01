ESB venter avtagende inflasjon

Til tross for den ekstraordinært høye usikkerheten rundt tiden fremover, ble det understreket at selv om inflasjonen vil overgå 2 prosent, vil det være overkommelig. Det ble samtidig diskutert at høy inflasjon over en lengre periode ikke er helt usannsynlig.

«Inflasjonen i prognosen for 2023 og 2024 er allerede nær 2 prosent, og gitt oppsiderisikoen til anslaget, kan inflasjonen lett overstige 2 prosent», heter det i referatet.

Imidlertid ble det også uttrykt bekymringer om en for tidlig nedtrapping av aktivakjøp. Det ble hevdet under møtet at markedsaktørene så ut til å stille spørsmål ved troverdigheten til rådets fremtidsguiding, da de forventer en første renteøkning på et tidspunkt som er vanskelig å forene med vilkårene til sentralbanken.

Samtidig diskuterte banken at kjøp av eiendeler kan føre til en uønsket utflating av rentekurven – dersom kortsiktige renter må heves før slutten av reinvesteringshorisonten.

TDN Direkt