I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:



Tapte 35 mrd. på fem måneder

Schibsted ønsker å selge seg ned i Adevinta, men på bare fem måneder er Adevinta-verdier for 35 milliarder kroner barbert bort.

Nå kan det ta lenger tid for Schibsted å få solgt Adevinta-aksjene, tror Kepler-analytiker Markus Borge Heiberg.

Jaktet 75 mill. – fikk mye mer

Norske Wheel.me jaktet 75 millioner kroner i ny kapital. Store fond og investorer pluss flere rike familier kom imidlertid med mye, mye mer.

Til slutt fikk selskapet tilført 120 millioner i emisjonen. Blant de nye investorene er Johan H. Andresens Ferd og Christian Stabell Eriksens CentraGruppen.

Refses av Finanstilsynet

Oslo Børs får refs av Finanstilsynet etter noteringsboomen det seneste året.

Tilsynet mener det er flere kritikkverdige forhold på Euronext Growth, og trekker frem at det er stor risiko for at selskapene ikke kontrolleres godt nok.

Hegnar om strømprisgnål

På lederplass skriver Trygve Hegnar om gnålingen over strømprisen.

Alle sammen ser ut til å ha glemt at strømmen i 2020 var så billig at den i en kort periode var negativ. Fordi både politikere og husholdninger har så kort hukommelse, anser de fleste at kraftmarkedet er ødelagt. Det blir ingen fest i januar, februar og mars, men forhåpentligvis faller strømprisen frem mot sommeren, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Makro:

Japan: KPI desember, kl. 00.30

NYE NØKKELTALL: For eurosonen. Foto: Bloomberg

UK: Gfk konsumenttillit januar, kl. 01.01

UK: Detaljhandel desember, kl. 08.00

ØMU: Budsjettsaldo statsgjeld 3. kv., kl. 11.00

ØMU: Forbrukertillit januar, kl. 16.00

USA: Ledende indikator desember, kl. 16.00

Annet:

Protector Forsikring: Oppdatering om premieinntekter og vekst i 2021

NTS: Ekstraordinær generalforsamling, Rørvik, kl. 10.00

Flyr: Tegningsperiode fortrinnsrettsemisjon utløper, kl. 16.30

Kilder: Selskapene, Newsweb, TDN Direkt