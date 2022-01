Tjente over 300 mill. etter heftig lønnspåslag

JP Morgan-sjefen Jamie Dimon har fått et lønnsløft på 9,5 prosent, som øker lønningsposen til 34,5 millioner dollar, cirka 305 millioner kroner, i 2021, ifølge en melding fra banken torsdag, melder Reuters.

Lønnspakken er delt opp i 1,5 millioner dollar i grunnlønn og en prestasjonsbasert lønn på 33 millioner dollar.

En stor del av lønnen avhenger dermed av bankens utvikling i 2021, og under hans ledelse hadde JP Morgan en inntjening på 48,3 milliarder dollar i fjor, opp fra 29,1 milliarder året før. Flere av de store amerikanske bankene hadde et godt år i fjor etter høy aktivitet i finansmarkedene.

JP Morgan har også gått ut med kompensasjonen for en rekke andre ledere.

Daniel Pinto, president og adm. direktør for Corporate & Investment Banking, økte lønnen med 16 prosent, til 28,5 millioner dollar, mens direktøren for Asset & Wealth Management fikk et lønnskutt på 2 prosent til 20,5 millioner dollar.

Den største lønnsøkningen fikk Jennifer Piepszak, som var finansdirektør frem til mai da hun ble ansvarlig for Consumer & Community Banking. Hun fikk et lønnshopp på 38 prosent til 16,5 millioner dollar.