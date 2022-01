Etter å ubeskjedent ha bemerket hvor vellykket fjorårets anbefaling om være short EURGBP var, anbefaler Handelsbanken Capital Markets to valutatrader for 2022: Short EURUSD og short EURNOK.



Som i fjor handler traden om å gå short euroen mot to andre valutaer, først og fremst fordi Handelsbanken mener pengepolitikken vil virke i disfavør av euroen. De tror ikke de kvantitative lettelsene vil opphøre med det første, og ser for seg 20 milliarder euro i måneden frem til slutten av 2023 – minst.

Dette betyr ifølge meglerhuset at de relative balansene vil tynge euroen, som mener det å støtte svakere økonomier i eurosonen samtidig som man vil normalisere pengepolitikken vil bli en tøff balansegang som kan fortsette en god stund til. Sammen med den amerikanske sentralbankens mer haukete pengepolitikk ventes dette også å legge press på euro mot amerikanske dollar.

For Norges del, skriver Handelsbanken videre, vil eksporten fortsette å gi et betydelig løft for norsk økonomi i hele 2022, takket være gunstige olje-, gass- og elektrisitetspriser. De tror 2022 vil bli et godt år for den norske kronen og anbefaler å ta en short-posisjon i EURNOK. Handelsbanken anbefaler å gjøre begge posisjonene gjennom forward-kontrakter.

TDN Direkt