Australian Open inn i metaverse

Metaverse er et ord som stadig oftere dukker opp. Kort fortalt handler det om en rekke ulike virtuelle 3D-miljøer på nett, hvor folk kan spille spill, bygge ting, sosialisere, jobbe og handle ulike krypto-aktiva.

Facebook Inc skapte store medieoppslag da de i høst rebrandet til Meta Inc, og det er tydelig at dette har satt i gang en større trend. Vi har allerede sett selskap som Nike og Adidas begi seg inn i metaverset med egne NFT-prosjekter, og nå ser vi altså flere følge samme trenden.

I desember 2021 sendte Walmart inn flere søknader til US Patent og Trademark Office, noe som indikerer at det har planer om å lage og selge virtuelle varer som blant annet elektronikk, sportsutstyr og hjemmedekoarsjon.

«I en av søknadene sa Walmart at de vil tilby brukerne en virtuell valuta, samt NFTer. Dette tyder på at Walmart har store planer om hvordan de skal takle både kryptovaluta, metaverset og NFTer. I en tidligere uttalelse sa Walmart at de "kontinuerlig utforsker hvordan nye teknologier kan forme fremtidige shoppingopplevelser», skriver kryptobørsen Firi i et nyhetsbrev.

Virtuell tennisturnering

Nylig har tennisturneringen Australian Open inngått et samarbeid med Decentraland, som er en 3D virtuell verdensplattform basert på ethereum-blokkjeden.

Her blir det skapt en en virtuell versjon av Melbourne Park, der Rod Laver Arena og Grand Slam Park vil være åpen under turneringen som varer fjorten dager fra og med 17. januar.

«Australian Open blir dermed den første ofisielle Grand Slam-turneringen i metaverset. Arrangementet i Decentraland vil innholde ekslusivt innhold for de virtuelle besøkende, som blant annet opptak bak kulissene fra spillerankomstområdet og treningslandbyen», skriver Firi.

Kamper vil bli sendt live, man kan lytte til Australian Open-Radio og bla seg gjennom arkivopptak med tenniskamper helt tilbake til 70-tallet og få med seg virtuelle møter med diverse tennisspillere.

I tillegg anonserte Australian Open den 17. januar at det slår seg sammen med NFT-plattformen Sweet for å gi ut seks NFT-samlinger til minne om de siste fem tiårene av Australian Open.