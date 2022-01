Dette skjer i dag – mandag

Finansavisen har blant annet disse sakene mandag 24. januar

Teknologitopp og suksessgründer Jon von Tetzchner advarer kraftig mot kryptovaluta.

Han mener valutaene er uegnet som betalingsmiddel, en miljømessig katastrofe og umulig å sette en fornuftig verdi på.

Ser man forbi hypen, så vil du ikke finne noe mer enn et pyramidespill som utgir seg for å være en valuta, er Tetzchners vurdering.

---

Danske Bank-forvalter Lars Erik Moen tror markedene vil bli preget mer av grådighet og frykt.

Han tror det sykliske oppsvinget vi så i fjor vil vedvare inn i 2022, og viderefører derfor porteføljestrategien med stor vekt på solide selskaper med robust inntjening.

I tillegg har han med nøye utvalgte vekstselskaper, som Nordic Semiconductor og Nykode Therapeutics, pluss noen grønne selskaper som Tomra og Scatec.

---

Chris Drange i MEV Norge spår superboom for eldrevne mopedbiler.

Han påstår han skal selge 3.000 mopedbiler i år, som gir en omsetning på nærmere 200 millioner kroner.

Mopedbilene har 16 års aldersgrense, er elektriske, og er klassifisert som moped. Det gir dermed gratis passering i alle bomringer.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om regjeringens strømstøtte. Først trodde Gahr Støre, Slagsvold Vedum og Mjøs Persen at de slapp unna med støtte til personer med bostøtte, og deretter ballet det på seg.

Bøndene ringte, borettslagene ringte, renseriene ringte, og Dagsavisen skriver at bedrifter som nå er ekstra hardt rammet av høye strømpriser, trenger hjelp.

Heldigvis for regjeringen og alle andre går det snart mot lysere og varmere tider, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Ingen selskaper på Oslo Børs legger frem kvartalstall mandag, men internasjonalt fortsetter resultatsesongen. I USA skal eksempelvis IBM og Halliburton i aksjon.

En oversikt finner du her.

Det eneste vi finner av norske makrotall er SSB-statistikk over skogavvirkning for salg i fjerde kvartal 2021. Internasjonalt er dette en stor dag for innkjøpssjefsindekser (PMI).

Makro, utenlands

Japan: PMI foreløpig, januar (01.30)

Frankrike: PMI foreløpig, januar (09.15)

Tyskland: PMI foreløpig, januar (09.30)

Eurosonen: PMI foreløpig, januar (10.00)

Storbritannia: PMI foreløpig, januar (10.30)

USA: Chicago Feds nasjonale indeks, desember (14.30)

USA: Markit PMI foreløpig, januar (15.45)

Kilder: TDN Direkt, SSB, Euronext, Trading Economics