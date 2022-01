Dette vil påvirke Oslo Børs

Fredag ble nok en tung dag for de toneangivende amerikanske indeksene, og tekonologitunge indekser bevegde seg mot den verste uken siden 2020.

Nasdaq falt 2,7 prosent til 13.768,92.

S&P 500 falt 1,9 prosent til 4.397,9.

Dow Jones falt 1,3 prosent til 34.265,37.

Nasdaq har med det falt mer enn 7 prosent siden forrige mandag, og la bak seg sin verste uke siden oktober 2020.

Hovedindeksen

Hovedindeksen endte fredag i 1.182,75, ned 1,85 prosent, og det ble omsatt aksjer for 5,7 milliarder kroner.

Blant annet fikk oljeaksjene Equinor og Aker BP svi og falt henholdsvis 2 og 2,2 prosent.

Det ble også en svært tung børsdag for Kjell Inge Røkke. Aker Horizon, Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og Aker Clean Hydrogen falt henholdsvis 9, 8, 8,7 og 4,5 prosent.

AutoStore ble onsdag denne uken slaktet av Ocado Group, som i en pressemelding skrev at to av tre patentkrav i Storbritannia hadde blitt trukket. Hele 75 milliarder kroner har forduftet i selskapet bare siden november. Aksjen falt videre 12 prosent fredag og figurerte høyt på taperlisten.

Selskapet har mandag morgen sendt ut en ny børsmelding om at det går videre med alle søksmålene.

Bedre gikk det for Insr Insurance. Den skøt opp etter at Finanstilsynet torsdag godkjente porteføljeoverdragelse til et tysk forsikringsselskap – og følgelig også returnering av forsikringslisens. Etter overdragelsen er ikke Insr Insurance lenger et forsikringsselskap. Nyheten sendte aksjen opp hele 68 prosent.

Dagens finanskalender

Ingen selskaper på Oslo Børs legger frem kvartalstall mandag, men internasjonalt fortsetter resultatsesongen. I USA skal eksempelvis IBM og Halliburton i aksjon.

En oversikt finner du her.

Det eneste vi finner av norske makrotall er SSB-statistikk over skogavvirkning for salg i fjerde kvartal 2021. Internasjonalt er dette en stor dag for innkjøpssjefsindekser (PMI).

Makro, utenlands

Japan: PMI foreløpig, januar (01.30)

Frankrike: PMI foreløpig, januar (09.15)

Tyskland: PMI foreløpig, januar (09.30)

Eurosonen: PMI foreløpig, januar (10.00)

Storbritannia: PMI foreløpig, januar (10.30)

USA: Chicago Feds nasjonale indeks, desember (14.30)

USA: Markit PMI foreløpig, januar (15.45)