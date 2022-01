Hedgefondforvalter Dan Niles gikk inn i 2022 med et bearish syn på aksjemarkedet, men nå nærmer han seg å bli en kjøper igjen, ifølge en artikkel han har publisert på egne nettsider.

Grunnleggeren av Satori-fondet fortalte CNBC i et videointervju at flere tekniske analyser viser at markedet er oversolgt og at en kortsiktig opptur kan være like rundt hjørnet.

– Så mye som jeg vil hate å gjøre dette, vil jeg nok kjøpe litt aksjer i dag, fordi mennesker er forferdelige investorer, sier Niles og referer til tendensen vi har til å kjøpe nær toppen og selge nær bunnen.



– Vi ser fremdeles en nedtur på 20 prosent langsiktig, men jeg tror de neste 3-5 prosentene i markedet er opp, sier han.



Han tror mandagens fall delvis skyldes at støttekjøpene trappes ned. Han har nå 30 prosent kontanter og vil sette pengene i arbeid etter S&P nå har falt 11 prosent hittil i år.

Kjøper markedsledere

Han fokuserer på selskaper som «tjener masse penger, har gode marginer, er markedsledende og som tjener penger i dag – ikke 10 år fra nå».

Han nevner aksjer som Meta, Google-eier Alphabet og Disney-aksjen. Sistnevnte har imidlertid ikke falt nok ennå, men den er på radaren hans.

Fremover bør investorer se mot selskaper som kan lære seg å leve med pandemien, som reiseselskaper.

– Det handler om å lete etter ekte selskaper. Vi snakker tjenester heller enn produkter, sier Niles.