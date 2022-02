I dagens Finansavisen er dette noen av hovedsakene:



Tapte 1,1 mrd. på to måneder

AutoStore-sjef Karl Johan Lier har tapt 1,1 milliarder kroner de to siste månedene.

Siden toppen i november har aksjekursen stupt over 53 prosent, tynget av børsuro og en betent rettsbatalje.

Mener boblen er punktert

Tidligere aksjestrateg Peter Hermanrud sier boblen nå er punktert, for både grønne aksjer og teknologi uten inntjening.

Han ser imidlertid muligheter med det kraftige børsfallet.

Røkke-tap på 170 mill.

Kjell Inge Røkkes kryptosatsing Seetee har nå et urealisert papirtap på 170 millioner kroner fra sine investeringer i bitcoin.

Seetee kjøpte 1.170 bitcoin da prisen var rundt 50.000 dollar. Mandag ble kryptovalutaen omsatt for rundt 34.600 dollar.

Hegnar om Barth Eide og russisk gass

På lederplass skriver Trygve Hegnar om klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Han sier til Klassekampen at «når det er kjempehøye priser på gass, og du sitter på masse gass, så ville ethvert oppegående land tenke at det er en god tid til å selge. Det gjør ikke Russland. Det fremstår som et bevisst politisk valg å holde tilbake volumer og sånn sett bidra til de høye energiprisene».

Her går statsråd Barth Eide seg litt vill. Enhver oppegående selger vil være opptatt av å holde volumet nede for å holde prisen oppe, skriver Hegnar.

Dagens finanskalender

Makro:

Tyskland: IFO-indeks januar, kl. 10.00

OPP ELLER NED? Boligprisutviklingen i USA blir presentert klokken 15.00 norsk tid. Foto: Bloomberg

UK: CBI industritrender januar, kl. 12.00

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

USA: S&P/Case-Shiller boligpriser november, kl. 15.00

USA: FHFA boligprisindeks november, kl. 15.00

USA: Forbrukertillit januar, kl. 16.00

USA: Richmond Fed-indeks januar, kl. 16.00

Annet:

Prosafe: Ekstraordinær generalforsamling ifm. aksjespleis, kl. 17.30

Romerike Sparebank: Ekstraordinær generalforsamling ifm. sammenslåing med Blaker Sparebank, kl. 18.00

AKSJESPLEISAVSTEMNING: Hos Prosafe, her ved boligriggen «Safe Boreas». Foto: Prosafe

SEB: Konjunkturprognose, kl. 07.00

USA: API oljelagertall, kl. 22.30

Utenlandske:

Ericsson: Kl. 07.00, presentasjon kl. 09.00

Tryg: Kl. 07.30, presentasjon kl. 10.00

Verizon: Kl. 14.30

3M, American Express, General Electric (før USA-børsene åpner), Lockheed Martin, Microsoft (etter børsslutt i USA), Texas Instruments (etter børsslutt i USA)

Kilder: Selskapene, børsmeldinger, TDN Direkt