Rentehevelse er rett rundt hjørnet

Federal Reserve forventes å signalisere på sitt møte denne uken at renten er klar for å heves, og at andre innstramninger av politikken vil bli vurdert for å reversere tiltakene som ble iverksatt for å bekjempe pandemien, skriver CNBC.

For første gang på flere tiår befinner Fed seg i en seriøs kamp mot inflasjonen. I desember 2021 steg konsumprisindeksen med 7 prosent, som er det høyeste siden 1982.

Feds-møtet startet tirsdag og det forventes at sentralbanken kommer med en uttalelse onsdag formiddag amerikansk tid, om å heve renten for å redusere inflasjonen.

Mark Cabana, sjef for rentestrategi ved Bank of America, mener Fed kan komme til å heve renten allerede i mars.

Aksjemarkedet reagerer kraftig

– Jeg tror de kommer til å bruke alle verktøyene tilgjengelig for å møte inflasjonen. Selv med S&P 500 ned 10%, er indeksen fortsatt opp 15% fra i fjor, sa Cabana.

Cabana estimerer at rundt 70-80 prosent av salget i aksjer skyldes Feds bevegelse mot strammere pengepolitikk.

– Jeg tror ikke Fed kommer til å bli skremt av dette. De trenger å stramme inn de økonomiske forholdene slik at de kan ha bedre grep om inflasjonen. Jeg tror heller ikke de uroer seg for at økonomien kommer til å falle utenfor en klippe, sa Cabana.

Vil redusere balansen

Fed har også diskutert å redusere balansen, som er på nesten 9 billioner dollar og har mer enn doblet seg under pandemien. På møtet som var i desember ble balansen diskutert, og noen strateger forventer at avviklingen vil begynne i juni, eller til og med så tidlig som i mai, skriver CNBC.

Innstramminger i balansen vil styrke effekten av rentehevingene. 500 milliarder dollar på balansen tilsvarer ca 0,25 prosent på renteskalaen, ifølge sjefsøkonom Diane Swonk ved Grant Thornton.

– De snakker om å ta balansen ned med 100 milliarder dollar i måneden. De kunne lett gå fortere, sa Swonk.

Sentralbankens program for kjøp av eiendeler, som er planlagt å avslutte i mars, har vært den primære bidragsyteren til størrelsen på balansen. Fed har kjøpt 120 milliarder dollar i stats- og boliglån i måneden, men har trappet ned.

Wall Street faller fra start