Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot oppgang på 1,01 prosent fra start på Oslo Børs. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner opp 1,3 prosent, eller innenfor intervallet [1,1, 1,5] prosent.

Olje

Oljeprisen svekkes onsdag morgen og brent-oljen er ned 0,2 prosent til 87,88 dollar fatet. WTI-oljen synker 0,54 prosent til 85,14 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 87,16 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

«Det har kommet noen små korreksjoner ettersom investorene ønsker å justere posisjonene i forkant av Fed-møtet», sier Hiroyuki Kikukawa, analytiker i Nissan Securities, til Reuters.

«Usikkerheten knyttes samtidig opp mot økte spenninger mellom Russland og Ukraina og trusselen mot infrastrukturen i De forente arabiske emirater», la han til, og tror samtidig at oljeprisene vil fortsette oppover etter kveldens Fed-møte.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,1 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,3 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,2 prosent, og Kospi i Sør-Korea synker 0,4 prosent.

Straits Times i Singapore er opp 0,8 prosent.

Markedene i Australia og India holder stengt.

Wall Street

På makrofronten legges det frem tall for handelsbalansen for varer i desember, nyboligsalg og ikke minst rentebeslutningen til Fed klokken 20.00 norsk tid. Flere selskaper legger også frem kvartalstall, deriblant AT&T, Boeing, Intel og Tesla.

Det ble nok en negativ børsdag på de tre amerikanske nøkkelindeksene tirsdag:

Dow Jones endte ned 0,19 prosent.

S&P500 endte ned 1,22 prosent.

Nasdaq gikk tilbake 2,28 prosent.

Markedene har vært svært volatile før Feds rentemøte og rentedommen som kommer onsdag kveld. Det forventer at Fed vil signalisere en renteøkning så snart som i mars, samt ytterligere innstramninger for å møte høy inflasjon.

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser legger Gjensidige Forsikring og 2020 Bulkers frem tall for fjerde kvartal, og Odfjell Drilling og Bergen Carbon Solutions skal avholde ekstraordinær generalforsamling.

Ved stengetid tirsdag ettermiddag endte hovedindeksen for Oslo Børs opp 0,9 prosent til 1.151,8 poeng.

PCI Biotech ble gårsdagens børstaper med en kursnedgang på 57,3 prosent til 4,4 kroner. Selskapet meldte i mandag at RELEASE-studien avsluttes . ABG Sundal Collier nedjusterte kursmålet for PCI fra 37 kroner til fire kroner pr. aksje, en saftig nedgang på nesten 90 prosent.

CO2 Capsol tok en endelig investeringsbeslutning for en demonstrasjonsenhet av CapsolGo. Aksjen steg umiddelbart nesten 20 prosent, men endte ned 8,4 prosent til 14,1 kroner.

Bedre gikk det for Norcod , som forlenger vekstfasen i sjøen og har fått kontrakt med storfisk i Spania. Estimatene for 2025-produksjonen økes med ti prosent. Aksjen steg over 11,2 prosent til 98 kroner.

Zaptec steg 6,4 prosent til 52,5 kroner, etter at selskapet meldte at hovedproduksjonspartner Westcontrol øker kapasiteten med nye anlegg. Selskapet har i tillegg signert en produksjonskontrakt med Sanmina Corporation som en andre leverandør av elbilladere.

Dagens finanskalender

Resultat pr. 4. kv.: