Onsdag kveld avholdt den amerikanske sentralbanken sitt rentemøte, der både rentenivå og eventuelle nyheter rundt opptrappingen av støttetiltak ble redegjort for.

I forkant av møtet ble det forventet at Fed ville signalisere renteheving i mars.

I møte med en tubulent start på året for de amerikanske finansmarkedene og stigende inflasjon, indikerte den amerikanske sentralbanken en renteheving «snart», for første gang på mer enn tre år.

Komiteen bemerket videre at balansereduksjonen vil skje etter at renteøkningene starter og vil skje «på en forutsigbar måte» ved å justere hvor mye av bankens avkastning fra obligasjonsbeholdningen som vil bli reinvestert og hvor mye som vil få rulle av.

Komiteen er forberedt på å justere alle detaljene i sin tilnærming til å redusere størrelsen på balansen i lys av økonomisk og finansiell utvikling, heter det i offentliggjøringen.

Fed skisserte i tillegg «prinsipper for å redusere størrelsen på balansen».

Fryktet enda en kalddusj

Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank mente at det store spørsmålet er om sentralbanken vil ta hensyn til det svake markedet eller om de fortsetter å fokusere på den høye inflasjonen som de inntil nylig trodde var forbigående.

«Hovedgrunnen til de nervøse markedene så langt i år er utsiktene til at Fed skal “fjerne punchbollen”, og det tidligere enn man før har tenkt. At markedene virker ekstra nervøse denne uken skyldes nok at mange frykter enda en kalddusj fra Fed etter rentemøtet i dag, i form av mer hint om kraftigere rentehevinger eller raskere balansereduksjon», skrev DNB Markets i en oppdatering tidligere onsdag.

Savner tydelige budskap fra Powell

Den 5. januar falt aksjemarkedene kraftig da sentralbanken slapp referatet sitt fra rentemøtet i desember.

Johansen påpeker at markedet ble tatt litt på sengen og at man vil unngå dette denne gangen. Derfor mener han at sentralbanksjef Jerome Powell må komme med tydelige budskap til et nervøst marked.

– Han må være litt tydelig og klare å stå ved noen beslutninger i mer enn en måned – ikke bare bli kastet vegg i mellom, sier Johansen.

Han peker på hvordan nedtrappingsplanen for støttetiltakene (tapering) i november ble korrigert i desember og at sentralbanken kan miste tillit hvis den hele tiden gjør slike endringer.