Pareto Bank med rekordhøye inntekter

– Pareto Bank leverer på ambisjonene på lønnsomhet og utbyttepolitikk. I tillegg topper vi det med det beste årsresultatet i bankens historie. Det er selvfølgelig kjempegøy, sier adm. direktør Tiril Haug Villum i Pareto Bank.

Det er lønnsom utlånsvekst og høy kredittkvalitet som har bidratt til rekordresultatet, ifølge Villum.

I fjerde kvartal oppnådde banken et resultat før skatt på 166 millioner kroner og en egenkapitalavkastning etter skatt på 13,5 prosent. Styret foreslår et utbytte på 3,50 kroner pr. aksje for 2021, noe som tilsvarer en utbyttegrad på 49,4 prosent.

Positive utsikter

Pareto Banks kjerneområde er finansiering av boligprosjekter og næringseiendom. Banken tilbyr også finansieringsløsninger for bedrifter med kapitalbehov i forbindelse med en transaksjon, oppkjøp eller løpende drift samt finansiering av konvensjonell og industriell shipping.

Netto utlån til kunder var ved utgangen av fjerde kvartal 15,8 milliarder kroner, hvilket tilsvarte en vekst på 618 millioner kroner fra utgangen av tredje kvartal. For året 2021 økte utlån til kunder med 1,1 milliarder kroner.

– I fjor var det høy aktivitet i transaksjonsmarkedet for næringseiendom, og markedet for logistikkeiendom var særlig sterkt. Det var også bra aktivitet i boligprosjektmarkedet i Oslo og særlig i Viken. Det synes som om denne utviklingen fortsetter, sier Villum.

– Pareto Bank hadde god tilgang på eiendomsforretninger mot slutten av fjoråret, og det ventes vekst innen eiendomsfinansiering i første kvartal, legger hun til.

Noe økt usikkerhet

Pareto Bank hadde god vekst innen selskapsfinansiering i 2021, men ved inngangen til første kvartal er usikkerheten økt grunnet ny smittebølge, renteøkning og tegn til kostnadsinflasjon, påpeker Villum.

– Det har vært en litt rolig start på året innen selskapsfinansiering, men vi ser for oss at utlånsvolumet innen dette området vil fortsette å vokse og vi ser et godt markedspotensial.

– I Oslo konsentrerer de store bankene seg om de store kundene. De mellomstore bedriftene blir litt mindre prioritert. Disse er våre målkunder, så vi merker at vi treffer veldig godt der, sier Villum.

– De fleste shippingsegmenter er i god balanse ved inngangen til 2022, og utsiktene er positive med unntak av tankmarkedet. Det var god vekst innen skipsfinansering i 2021 og vi forventer en forsiktig start på det nye året og en moderat vekst i 2022, sier Villum.

DNB argeste konkurrent

– Hvordan er konkurransesituasjonen?



– Vi opplever i det store og hele en uendret konkurransesituasjon. Innen eiendomsfinansiering er det DNB som er vår argeste konkurrent.

– Innen selskapsfinansiering er det litt avhengig av kunden og type finansiering, men her møter vi konkurranse fra både sparebanker og DNB.

– Innenfor skipsfinansiering er det oss og Maritime & Merchant Bank som opererer. Nå ser vi at de tyske bankene er litt tilbake igjen. De var historisk aktive i Norge, men så trakk de seg ut av shipping etter finanskrisen, sier Villum.