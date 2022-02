Sparebanken Møre leverte et svakere resultat enn ventet, men vil utbetale utbytte

Sparebanken Møre fikk et resultat før skatt på 201 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot et resultat før skatt på 194 millioner kroner i tilsvarende periode året før, fremgår det av selskapets kvartalsrapport.

Til sammenligning var resultat før skatt på forhånd ventet til 228 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus innhentet fra fire analytikere.

Netto renteinntekter ble 335 millioner kroner i kvartalet (314), mot ventet 328 millioner kroner.

Tap på utlån og garantier utgjorde 5 millioner kroner (35), mot ventet 7 millioner kroner. Styret legger opp til å foreslå overfor generalforsamlingen at kontantutbytte pr. egenkapitalbevis for regnskapsåret 2021 settes til 16,00 kroner.

Sparebanken Møres strategiske finansielle resultatmål er en egenkapitalavkastning som overstiger 11 prosent og en kostnadsandel under 40 prosent. Styret venter en bedring av måltallene og at iverksatte tiltak gjør at målene vil nås i 2022.

I rapporten vises det til at aktivitetsdempende tiltak som følge av coronapandemien har påvirket markedet slik at målene ikke ble nådd i 2021.

