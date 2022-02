Mot saftig nedtur fra start på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot nedtur på hele 2,6 prosent fra start på Oslo Børs. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror Oslo Børs åpner ned 1,8 prosent, eller innenfor intervallet [-2,1, -1,5] prosent.

Olje

I går kveld var oljeprisen over 90 dollar for første gang siden 2014. Nå faller imidlertid Brent-oljen 0,5 prosent til 89,24 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er ned 0,6 prosent til 86,63 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 89,70 dollar pr. fat.

Gjennombruddet kommer som følge av en av kombinasjon av geopolitiske spenninger mellom Russland og Ukraina i tillegg til at tilbudssiden er lav samtidig som etterspørselen stiger.

Goldman Sachs ser oljeprisen i 100 dollar innen tredje kvartal.

– Vi har et bakteppe med de strammeste lagertallene på flere tiår, lav kapasitet til overs og mye mindre elastisk skifergassektor. Det peker mot en oppside i energiprisene og gir støtte til økende allokering av råvarer i porteføljene, sier Goldman Sachs i et notat.

Asia

I Japan faller Nikkei 3,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 2,5 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 1,2 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 2,7 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 3,1 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 1,8 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,5 prosent. Indias Nifty 50 faller 1,9 prosent.

Wall Street

Etter en betydelig oppgang på børsen i New York, snudde de toneangivende indeksene i etterkant av den amerikanske sentralbankens pressekonferanse.



Onsdag varslet Fed om rentehopp og strengere pengepolitikk, og midtveis i pressekonferansen begynte indeksene å falle eller å ha tilbrakt hele dagen i grønt.

Sjefen for forvalterkjempen Fidelity International, Anne Richards, advarer Federal Reserve mot å sette opp renten for mye, for raskt.

Teknologi-indeksen Nasdaq steg på 0,17 prosent, mens Dow Jones falt 0,4 prosent. Den brede indeksen S&P 500 hadde en nedgang på 0,2 prosent.

Hovedindeksen

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp hele 2,8 prosent før den sluttet på 1.184,23 poeng. Det ble omsatt aksjer for 6,95 milliarder kroner.

Citigroup har oppgradert AutoStore fra hold til kjøp samtidig som kursmålet nedjusteres fra 44 til 38 kroner, ifølge Reuters. Aksjen gikk opp 12,1 prosent til 23,46 kroner. For litt over en uke siden ble aksjen omsatt på nivåer over 30 kroner.

2020 Bulkers fikk et driftsresultat på 28,5 millioner dollar i fjerde kvartal 2021, mot 6,2 millioner dollar i tilsvarende periode året før. Selskapet omsatte for 37,7 millioner dollar, opp fra 14,6 millioner for et år siden. Aksjen la på seg 6,8 prosent og sluttet på 104 kroner.

Dagens finanskalender

Resultat pr. 4. kvartal